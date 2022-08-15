В районе стации Предпортовая заметили задымление

Предположительно произошёл пожар на помойке у путей.

Утром понедельника, 15 августа, жители Московского района наблюдали задымление в районе станции Предпортовая. Как стало известно Piter.TV, причиной стал пожар.

Судя по кадрам, дым стелился на достаточно большое расстояние. По предварительной информации, за полосой отвода у путей почти всю ночь горела помойка. Этот объект не относится к РЖД.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Бронницкой тушили 28 спасателей и семь спецмашин.

Видео: Piter.TV