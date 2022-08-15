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В районе стации Предпортовая заметили задымление

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Предположительно произошёл пожар на помойке у путей.

Утром понедельника, 15 августа, жители Московского района наблюдали задымление в районе станции Предпортовая. Как стало известно Piter.TV, причиной стал пожар.

Судя по кадрам, дым стелился на достаточно большое расстояние. По предварительной информации, за полосой отвода у путей почти всю ночь горела помойка. Этот объект не относится к РЖД. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Бронницкой тушили 28 спасателей и семь спецмашин.

Видео: Piter.TV

Теги: московский район, пожар, санкт-петербург, станция предпортовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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