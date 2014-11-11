Пожар на Бронницкой тушили 28 спасателей и семь спецмашин

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 14 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Бронницкой, 31, горел дом, который проходит капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:59. Выяснилось, что огонь распространился по площади 100 "квадратов". Спустя 1 час 10 минут спасатели потушили пламя.

Пожар ликвидировали 28 человек личного состава и 7 спецмашин. По предварительным данным, никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv появилось видео горящего дома на Бронницкой.

Фото:Piter.tv