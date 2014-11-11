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Пожар на Бронницкой тушили 28 спасателей и семь спецмашин
Сегодня, 19:58
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Пожар на Бронницкой тушили 28 спасателей и семь спецмашин

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 14 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Бронницкой, 31, горел дом, который проходит капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:59. Выяснилось, что огонь распространился по площади 100 "квадратов". Спустя 1 час 10 минут спасатели потушили пламя. 

Пожар ликвидировали 28 человек личного состава и 7 спецмашин. По предварительным данным, никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv появилось видео горящего дома на Бронницкой. 

Фото:Piter.tv 

Теги: горел доходный дом, мчс, пожар на бронницкой, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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