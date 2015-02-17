Петербургские молодожены стали на 273% чаще обращаться к свадебным фотографам

Также известно, что невесты стали реже делать прическу и макияж самостоятельно.

В Петербурге молодожены стали на 273% чаще обращаться к свадебным фотографам. К таким выводам пришли аналитики сервиса "Авито Услуги", данными они поделились с Piter.TV 9 октября.

В сентябре спрос на организацию свадеб в городе увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам экспертов, такие специалисты помогают сэкономить время, силы и уложиться в бюджет.

Также известно, что невесты стали реже делать прическу и макияж самостоятельно: они обращаются к стилистам и визажистам. В прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на свадебную укладку вырос на 132%, а интерес к свадебным прическам увеличился на 83%. Прическа, макияж и репетиция обходятся невестам в среднем от 12 тыс. рублей.

Кроме того, за год в Петербурге значительно увеличился интерес и к услугам свадебных фотографов. А предложение от этих специалистов выросло за год пропорционально растущему спросу – на 178%. Цены на съемку в четыре часа в среднем начинаются от 12 тыс. рублей.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)