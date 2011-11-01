В Купчино жених стрелял в подростков на своей свадьбе

Мужчина ранил 15-летнего юношу в ногу. К стрелку присоединился и вооруженный друг.

Во дворе Купчино во время празднования свадьбы жених начал стрелять из пистолета в подростков. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 14 июня.

Громкая женитьба произошла накануне. О случившемся стражам порядка рассказал пострадавший 15-летний молодой человек. По словам школьника, он вместе с друзьями гулял по району, как вдруг к ним подошел неизвестный в нарядном костюме и начал угрожать. К агрессивному жениху присоединился вооруженный товарищ, между компаниями возник конфликт. Взрослые мужчины открыли огонь по детям. Пуля ранила заявителя в прямо в ногу.

Стрелком оказался 47-летний житель Петербурга. Свои действия он объяснил тем, что хотел проучить и лишь напугать шумных подростков. Кроме того, мужчина уверяет, что стрелял он не в школьников, а в столб.

Првоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с матерью, которая оставила 5-летнего ребенка одного в квартире в Купчино, провели беседу. С работы женщину дома встречала полиция.

Фото: pixabay