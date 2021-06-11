С матерью, которая оставила 5-летнего ребенка одного в квартире в Купчино, провели беседу

С работы женщину дома встречала полиция.

Стали известны подробности с инцидента в Купчино, когда 5-летний мальчик сидел у окна и звал маму. Видео с события опубликована накануне пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ситуация произошла около 7 часов вечера в доме №19 на Будапештской улице. Жители сообщили в полицию, что у открытого окна на третьем этаже стоит мальчик, плачет и зовет маму. Как выяснилось, ребенка закрыли одного в квартире. Мальчик практически не говорил по-русски. В квартире был разряженный мобильный телефон. Когда его зарядили, удалось связаться с матерью ребенка. Она была на работе и решила оставить мальчика одного в квартире.

На место вызвали инспектора отдела по делам несовершеннолетних. Он узнал, в каких условиях живет мальчик. С матерью провели профилактическую беседу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО