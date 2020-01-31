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Сапсерферы открыли сезон около Парка 300-летия Петербурга

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На некоторых участках им пришлось бороться со льдинами.

Сапсерферы попробовали прокатиться на досках во льдах. Для катания они выбрали акваторию около парка 300-летия Петербурга. 

На данный момент лед еще не полностью растаял. По словам автора видео, Сергея Новикова, местами можно "нарваться" на течение, которое стягивает к себе глыбы. Открытие сезона прошло без происшествий. Отметим, что спортсмены катались на сапах и зимой, но на территории Ленинградской области.

Ранее Piter.TV публиковал видео с зимнего серфинга на Ладожском озере. Температура воды была "минусовой". 

В сапсерфинге в отличие от серфинга грести необходимо веслами, а не руками. 

Видео: vk.com/progressride / Сергей Новиков

Теги: парк 300-летия, сапсерфинг, финский залив
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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