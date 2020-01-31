Сапсерферы открыли сезон около Парка 300-летия Петербурга

Сапсерферы попробовали прокатиться на досках во льдах. Для катания они выбрали акваторию около парка 300-летия Петербурга.
На данный момент лед еще не полностью растаял. По словам автора видео, Сергея Новикова, местами можно "нарваться" на течение, которое стягивает к себе глыбы. Открытие сезона прошло без происшествий. Отметим, что спортсмены катались на сапах и зимой, но на территории Ленинградской области.
Ранее Piter.TV публиковал видео с зимнего серфинга на Ладожском озере. Температура воды была "минусовой".
В сапсерфинге в отличие от серфинга грести необходимо веслами, а не руками.
Видео: vk.com/progressride / Сергей Новиков
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все