Сапсерферы открыли сезон около Парка 300-летия Петербурга

На некоторых участках им пришлось бороться со льдинами.

Сапсерферы попробовали прокатиться на досках во льдах. Для катания они выбрали акваторию около парка 300-летия Петербурга.

На данный момент лед еще не полностью растаял. По словам автора видео, Сергея Новикова, местами можно "нарваться" на течение, которое стягивает к себе глыбы. Открытие сезона прошло без происшествий. Отметим, что спортсмены катались на сапах и зимой, но на территории Ленинградской области.

Ранее Piter.TV публиковал видео с зимнего серфинга на Ладожском озере. Температура воды была "минусовой".

В сапсерфинге в отличие от серфинга грести необходимо веслами, а не руками.

Видео: vk.com/progressride / Сергей Новиков