Эксперты прокомментировали создание судостроительного кластера на базе "Московской верфи"

Имеющаяся сейчас новая сеть маршрутов – хороший задел, но до полноценного охвата расти еще долго.

Открытие в Москве судостроительнойверфи может стать хорошим толчком для масштабного "возвращения в оборот" городских водных путей, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как полагают телеграмеры, имеющаяся сейчас новая сеть маршрутов – хороший задел, но до полноценного охвата расти еще долго. В том числе географического – пока что охвачена очень небольшая часть Москвы практически в пределах ТТК.

Никак не затронуты ни северо-запад с излучиной Серебряного бора, ни район на юго-восток от ЗиЛа. Да и о выходе за городскую черту как по реке так и по каналу им. Москвы стоит подумать. Ну и для других городов и водоемов европейской части России новый производственный комплекс в Москве тоже может оказаться полезен. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: сайт правительства России