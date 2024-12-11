Количество судебных споров со Смольным выросло в Петербурге

Комитет имущественных отношений продолжает оставаться лидером по числу судебных процессов.

Количество судебных разбирательств с участием комитетов правительства Северной столицы возросло в 2024 году, сообщает "Деловой Петербург".

Согласно базе данных "Электронное правосудие", городские административные комитеты участвовали в 4270 спорах в течение 2024 года, тогда как в 2023 году было зафиксировано 3600 дел.

Комитет имущественных отношений продолжает оставаться лидером по числу судебных процессов. В 2024 году он подал 1620 исков в арбитражные суды, что незначительно меньше показателей 2023 года, когда было инициировано 1800 дел. Вместе с тем против этого комитета было подано 589 судебных претензий, что на 165 больше, чем в предыдущем году.

Основные споры комитета касаются взыскания арендной платы за землю, нежилые фонды, плату за размещение временных торговых точек, а также взыскание необоснованного обогащения за использование имущества города.

В прошлом году также участились судебные разбирательства с участием комитета по контролю за имуществом, комитета по государственному контролю, использования и охраны памятников истории и культуры, а также комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Судебные процессы с городскими властями показали усиление тенденции к ужесточению контроля за использованием и управлением имуществом, имеющим общественное значение.

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Фото: Piter.TV