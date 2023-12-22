Судебные приставы арестовали Bentley петербурженки из-за долга в 1,5 млн рублей

Bentley Continental 2018 года выпуска был арестован в центре города в рамках сводного исполнительного производства.

В Петербурге судебные приставы арестовали Bentley из-за долга в 1,5 миллиона рублей. Автоледи, задолжавшая агентству недвижимости и коммунальной службе, долгое время игнорировала судебные решения, рассказали в ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу.



Bentley Continental 2018 года выпуска был арестован в центре города в рамках сводного исполнительного производства. С 2022 года в отношении 37-летней петербурженки были возбуждены исполнительные производства в отделе судебных приставов по Центральному. Общий долг перед взыскателями составил более 1,5 миллиона рублей.

Арест автомобиля состоялся в присутствии владелицы, женщина согласилась с суммой долга и даже помогла погрузить автомобиль на эвакуатор. Чтобы автомобиль не продали с торгов, петербурженке нужно погасить долги.

Ранее на Piter.tv: В прошлом году объём взысканных долгов по алиментам в Петербурге вырос на треть.

Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу