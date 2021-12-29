Эксперты отметили недостатки судебной системы РФ

В период пандемии суды продолжили свою работу, но нельзя не отметить, что чаще всего оперативно дела не удается рассмотреть.

Владимир Путин похвалил работу Верховного суда и Совета судей во время пандемии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что то, что система продолжила функционировать в такой период почти без эксцессов — само по себе подвиг, однако улучшаться есть куда.

Эксперты отметили, что большая нагрузка на судей не позволяет им оперативно рассматривать дела. Возникают проблемы со сроками оформления, поэтому "висят дамокловым мечом возможных взысканий" вплоть до прекращения статуса. Авторы Telegram-канала отметили, что в идеале судебную систему надо расширять по составу и делать ее ближе к населению. Речь не только об увеличении числа судей, но и об увеличении аппарата и повышения его денежного содержания. К справедливости решений тоже бывают вопросы, но это уже другая тема.

Это те затраты, которые будут нужны в любом случае – работоспособная судебная система экономит массу денег, не говоря уже о профилактике политического раздражения в целом. говорится в сообщении.

Ранее Piter.tv писал о том, что Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола.

Фото: Piter.tv