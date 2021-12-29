Водителям разъяснили закон о нахождении за рулем в состоянии опьянения.

Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола. Об этом говорится в материалах дела. Инстанция отклонила иск гражданина РФ, которого ГИБДД лишили водительских прав из-за приема лекарственного препарата за рулем транспортного средства. Инспекторы остановили машину из-за того, что водитель не пропустил пешеходов. Подозреваемого проверили на состояние опьянения. По результатам анализов в организме мужчины выявлены психотропные вещества - фенобарбитал из группы барбитуратов.

Поскольку правила медицинского освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации этих веществ, а также не учитывают цель употребления таблеток, водитель был лишен водительских прав. Пострадавший считает, что психотропные вещества используются в медицинских целях в соответствии с инструкциями лечащего специалиста. Эти препараты также доступны к свободному применению.

В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов. заваление истца

Россиянин полагает, что не учитывать цель приема и концентрацию вещества является противоречащим условием к закрепленному в Конституции праву человека на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В Верховном суде постановили, что дорожное законодательство запрещает водителю находиться за рулем в состоянии любого вида опьянения, в том числе, вызванному по причине приема лекарственных препаратов. При этом в инструкции к лекарству должен указываться пункт о влиянии на способность человека управлять транспортным средством.

Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим движением, запрещенным на территории РФ.

Фото: Piter.tv

