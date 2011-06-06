Суд запретил две статьи в Интернете о пользе алкоголя

Читателей убеждали, якобы ром содержит полезные минералы.

Петродворцовый суд Петербурга запретил две статьи, которые рассказывают о пользе алкоголя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Иск подал прокурор. Оба сайта посвящены алкоголю. Проверка показала, что материалы могут вызвать у детей желание выпить и тем самым причинить вред своему здоровью. Действующее законодательство говорит о том, что нужно ограничивать доступ к подобной информации.

Ранее Piter.TV показал, как во Всеволожске мужчина вынес бутылку коньяка в штанах из магазина.

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