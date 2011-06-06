  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд запретил две статьи в Интернете о пользе алкоголя
Сегодня, 16:49
51
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд запретил две статьи в Интернете о пользе алкоголя

0 0

Читателей убеждали, якобы ром содержит полезные минералы.

Петродворцовый суд Петербурга запретил две статьи, которые рассказывают о пользе алкоголя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Иск подал прокурор. Оба сайта посвящены алкоголю. Проверка показала, что материалы могут вызвать у детей желание выпить и тем самым причинить вред своему здоровью. Действующее законодательство говорит о том, что нужно ограничивать доступ к подобной информации.

Ранее Piter.TV показал, как во Всеволожске мужчина вынес бутылку коньяка в штанах из магазина. 

Фото: Unplash

Теги: алкоголь, запрещенная информация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии