Суд запретил сайт организаторов прогулок по крышам Петербурга

Руферство небезопасно для жизни, считает суд.

Октябрьский районный суд запретил еще один сайт, принадлежащий организатором прогулок по крышам в Петербурге. Об этом 28-го июня сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Посетителям обещают безопасные экскурсии по самым красивым крышам. Стоимость — от 500 рублей. Экскурсоводы готовы даже организовать прогулку в День Победы и "Алых парусов", когда за нарушителями следят особенно пристально.

Запретить сайт суд попросил прокурор. Его требования удовлетворили, так как, по мнению суда, руферство является экстремальным увлечением и может быть опасно для жизни.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как экскурсоводы по крышам Петербурга подрались из-за "точки".

Фото: Piter.TV