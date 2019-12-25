Экскурсоводы по крышам Петербурга подрались из-за "точки"

Участниками конфликта стали юноши 18 и 19 лет.

Гиды нелегальных экскурсий по крышам не поделили место. Конфликт окончился стрельбой из газового пистолета. Полиция установила участников конфликта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Пострадавший встретил своего "коллегу" у входа возле парадную на улице Восстания. Там между ними произошла перепалка, которая переросла в драку. Один из участников выстрелил другому в лицо из газового устройства. Молодого человека доставили в больницу с ранением щеки. Он сам обратился в полицию. Агрессором оказался 18-летний юноша.

В отношении стрелявшего составили протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, обоих могут привлечь к ответственности за организацию подпольных экскурсий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что руферы забрались на крышу магазина купцов Елисеевых.

Фото: Piter.TV