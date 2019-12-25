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Суд Петербурга запретил сайт, пропагандирующий воровскую культуру
Сегодня, 13:46
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Суд Петербурга запретил сайт, пропагандирующий воровскую культуру

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Прокурор потребовал признать информацию запрещенной для распространения в России.

Калининский районный суд Петербурга запретил песню Саши Скул "Кто не сидел, тот не русский". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск подал прокурор. Специалисты провели проверку на одном из сайтов. Там обнаружили песни и другие произведения, которые пропагандируют воровскую субкультуру, содержат мат, призывают к применению насилия и создают положительный имидж преступников. К ним отнесли песню "Для братвы Жиганской" Руслана АУЕ Черного и другие. 

Суд учел, что доступ к сайту является открытым. На него также могут зайти несовершеннолетние. В связи с этим иск был удовлетворен. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в Петербурге перенесли концерт Моргенштерна из-за жалоб родителей. 

Фото: pixabay.com

Теги: ауе, воровская субкультура, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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