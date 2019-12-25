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Концерт Моргенштерна в Петербурге решили перенести
Сегодня, 17:22
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Концерт Моргенштерна в Петербурге решили перенести

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Выступление должно было состояться в это воскресенье.

Концерт Моргенштерна в Петербурге решили перенести. Об этом 12 мая сообщили организаторы выступления в Музее стрит-арта. Само выступление рэпера было запланировано на 16 мая.

В связи с продлением в городе коронавирусных ограничений, запрещающих танцпол в любом его виде, наш концерт, увы и ах, переносится. Новая дата станет известна очень скоро!

Все билеты действительны, их не надо сдавать или обменивать.

Придется немного потерпеть, чтобы провести концерт в лучшем виде и как мы планировали. Надеемся, в ближайшее время все будет

– написали организаторы на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте"

Однако ранее представитель Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина рассказала об отмене выступления. В комментарии ТАСС директор Лиги безопасного интернета заявила, что родительские организации отправили обращения в адрес городских властей. Предметом беспокойства, отмечает Мизулина, стало возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей исполнителем.

Против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков. Поводом для УНК стали клипы артиста "Розовое вино-2" и Family. Фигуранту расследования может грозить административный штраф в размере одного миллиона рублей.

Фото: ВКонтакте / morgenshternspb2021 

Теги: концерт, моргенштерн, петербург
Категории: Музыка, Культура, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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