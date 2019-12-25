Концерт Моргенштерна в Петербурге решили перенести. Об этом 12 мая сообщили организаторы выступления в Музее стрит-арта. Само выступление рэпера было запланировано на 16 мая.

В связи с продлением в городе коронавирусных ограничений, запрещающих танцпол в любом его виде, наш концерт, увы и ах, переносится. Новая дата станет известна очень скоро!

Все билеты действительны, их не надо сдавать или обменивать.

Придется немного потерпеть, чтобы провести концерт в лучшем виде и как мы планировали. Надеемся, в ближайшее время все будет

– написали организаторы на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте"