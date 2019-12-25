Артист проходит по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ.

В Москве против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах и управление по контролю за оборотом запрещенных веществ. Поводом для УНК стали клипы артиста "Розовое вино-2" и Family. Фигуранту расследования может грозить административный штраф в размере одного миллиона рублей.

Возбуждено в отношении Моргенштерна дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ . Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца. пресс-служба УНК МВД

Адвокат артиста Сергей Жорин не стал комментировать журналистам информацию о возбуждении административного дела против своего клиента. Напомним, что в прошлом месяце Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку относительно творчества Моргенштерна. Специалисты посчитали, что исполнитель пропагандирует наркотики детям.

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Фото: Instagram/morgen_shtern

