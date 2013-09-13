Суд Петербурга запретил песню, пропагандирующую воровскую субкультуру

Суд счел, что песня может негативно повлиять на несовершеннолетних.

Калининский районный суд Петербурга признал запрещенной песню, которая была размещена на площадке Soundcloud. В тексте нашли обращение к последователям криминальных традиций. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В песне пропагандировалась воровская субкультура, содержались нецензурные выражения, были призывы к насилию. При этом информация содержится в открытом доступе и может негативно повлиять на молодежь. Исполнитель — Тихон Новокузнецкий.

Суд признал ссылку запрещенной.

Ранее суд запретил по тем же причинам песню Саши Скул.

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