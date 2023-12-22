В Туве перед судом предстанут более 30 участников движения АУЕ*

Светлана Петренко рассказала о криминальной деятельности региональной ОПГ.

Пресс-служба Следственного комитета России рассказала о том, что уголовное дело в отношении 16 членов запрещенного в стране экстремистского и террористического движения АУЕ* в Туве передано в судебную инстанцию, еще 20 обвиняемых знакомятся с материалами расследования. Официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко пояснила, что в регионе лидером преступного сообщества считается Артыш Дажываа. Местный житель смог занять этот статус в 2021 году при помощи криминального авторитета, украинского гражданина Руслана Гегечкори. В СК РФ добавили, что в качестве главарей ячеек Дажываа привлек Чолдугбая Монгуша, Алдынхерела Кыргыса и другие лица. Соучастники работали в городах, районах и на территории исправительных учреждений в республике.

Они навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям, привлекая в свои ряды новых лиц, а к несогласным применяли насилие. Переправляли в места лишения свободы своим единомышленникам наркотики. пресс-служба СК РФ

Сейчас действия Дажываа и его коллег в зависимости от роли квалифицированы по таким уголовным статьям как руководство, участие в деятельности экстремистской организации; вовлечение в экстремистскую деятельность иных лиц и ее финансирование; дезорганизация деятельности исправительного учреждения; причинение тяжкого вреда здоровью; истязание; вымогательство; незаконный оборот наркотиков; занятие высшего положения в преступной иерархии. Нв текущий момент к ответственности привлечены 52 лица, из которых 46 отправлены под стражу". Украинец Гегечкори объявлен в розыск и заочно арестован.

Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 60.

Фото и видео: Следственный комитет России