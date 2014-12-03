Суд закрыл кафе на территории гостиницы Пулково из-за нарушения санитарных норм

В июне кафе закроют на капитальный ремонт.

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Фудлайн", кафе которого находится в здании гостиницы аэропорта Пулково. Сотрудники общепита нарушили санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проверка проводилась в заведении на Штурманской улице, 24А 9-го апреля 2021 года. На предприятии не было цехового деления, работа с мясом идет там же, где и работа с полуфабрикатами и готовой продукцией, технологические документы по изготовлению продукции отсутствовали, среднетемпературное холодильное оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии.

Ежедневный осмотр работников не проводился, часть продуктов хранилась без маркировочных ярлыков. Личные медицинские книжки сотрудников отсутствовали.

Гендиректор кафе признал вину и раскаялся. По его словам, на время ПМЭФ заведение закроют на капитальный ремонт.

Суд приостановил деятельность кафе на 30 суток, начиная с 12 апреля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский суд на месяц приостановил деятельность "Союза кинематографистов России".

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