Петербуржец проведёт 6 лет в колонии за избиение до смерти мужчины

Пострадавший скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Суд признал виновным петербуржцы, забившего до смерти человека. Подробности сообщили в городской прокуратуре.

Суд установил, что в период с 7 по 8 февраля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 63 по Светлановскому проспекту, нанес потерпевшему множественные удары тупым предметом по различным частям тела. Пострадавший скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Петербуржцу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ещё один мужчина избил ребёнка на детской площадке в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV