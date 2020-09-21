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Мужчина избил ребёнка на детской площадке в Красногвардейском районе
Сегодня, 16:01
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Мужчина избил ребёнка на детской площадке в Красногвардейском районе

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Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и отпустили домой.

Вечером в воскресенье, 10 декабря, в детскую больницу им. Раухфуса обратился 11-летний мальчик с синяками на лице и ушибом груди.  Как стало известно Piter.TV, школьника избил незнакомый мужчина на проспекте Энергетиков.

Установлено, что мальчик вернулся с побоями домой: он сообщил матери, что играл с другом на детской площадке у дома № 9 по проспекту Энергетиков. Ребята случайно зацепили машину, что крайне не понравилось его владельцу. Он поднял руку на ребёнка.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и отпустили домой. Проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносовском районе задержан 51-летний подозреваемый в поножовщине.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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