В Ломоносовском районе задержан 51-летний подозреваемый в поножовщине

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В деревне Пески Ломоносовского района 9 декабря задержан 51-летний подозреваемый в поножовщине. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 декабря.

8 декабря из квартиры дома 56 по Красносельскому шоссе в поселке Горелово был госпитализирован 34-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести с колото-резаной раной грудной клетки. Установлено, что в деревне Пески пострадавшего в ходе конфликта ударил ножом неизвестный.

Уже 9 декабря правоохранители задержали ранее судимого 51-летнего подозреваемого, который находился в своем доме. У него изъяли пять ножей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.TV