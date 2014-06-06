Ревнивец, ударивший ножом в глаз знакомому жены, попал видео

Напомним, что данные об инциденте поступили в полицию в четверг, 7 декабря, от дочери агрессора.

В распоряжении Piter.TV оказалось видео, на котором нетрезвый петербуржец преследует с ножом знакомого его жены. Как мы писали сегодня утром, ревнивец ударил оппонента острым предметом в глаз.

Напомним, что данные об инциденте поступили в полицию в четверг, 7 декабря, от дочери агрессора. Она сообщила, что её 43-летний пьяный отец угрожал другому мужчине на проспекте Культуры: 52-летний пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением в левый глаз.

Как выяснилось, расправа была учинена на почве ревности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мать-иностранка привела в детский сад сыновей с обожёнными руками.

Видео: Piter.TV