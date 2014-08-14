В Петербурге мужчину приговорили к лишению свободы за то, что он ударил вилкой полицейского

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

В Петербурге 25-летний мужчина осужден за угрозу убийством и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Подробности рассказали в прокуратуре Центрального района.

Суд установил, что поздно вечером 22 мая 2024 года У., находился в кафе на Гончарной улице. Так как он был в состоянии алкогольного опьянения, он учинил конфликт с официантом и, взяв в руки нож, стал угрожать ему убийством.

Приехавшие по вызову сотрудники полиции задержали мужчину за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). На правомерные требования полицейского проследовать в отдел полиции У. оскорбил представителя власти. После этого он схватил со стола вилку и ударил ею полицейского в область грудной клетки.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы в колонии-поселении.

Убийца дочери-студентки с аллеи Поликарпова признал вину.

Фото: Piter.tv