За ограбление мужчин в Мурино перед судом предстанут шестеро молодых людей

Трое из них являются несовершеннолетними.

Во Всеволожском районе Ленобласти предстанут перед судом шестеро молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. Как напомнили в СК по Ленобласти, все они обвиняются в серии грабежей с применением насилия.

Подозреваемые промышляли в Мурино в период с 4 апреля по 19 мая 2023 года. На их счету четыре преступления.

По версии следователей, молодые люди, действуя от вымышленного лица, под различными предлогами приглашали мужчин на встречу в подъезде многоквартирного дома. Во время встречи они грабили потерпевших.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Мучном переулке росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста.

Фото: Piter.tv