Мужчина из Петербурга отсудил 87 тыс. рублей за незаконное использование фото котенка и щенка на маркетплейсе

Суд Петербурга обязал компанию выплатить истцу из Петербурга 87 тыс. рублей за использование фотографии кота рядом со спящим щенком бассет-хаунда в описании товара на маркетплейсе. Об этом проинформировала Объединённая пресс-служба судов города.

Заявитель обратился в суд с требованием компенсировать ущерб, связанный с незаконным использованием его авторского снимка. Установлено, что между фотографом и компанией не существовало договоренностей о передаче права на публикацию изображения. Ответчик не принял участие в судебном процессе и не предоставил никаких подтверждающих документов, свидетельствующих о правомерности использования фотографии.

Исходя из представленных материалов, суд постановил взыскать с фирмы 60 тыс. рублей за нарушение авторских прав, 10 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда, 10 тыс. рублей на возмещение издержек, понесённых на юридические услуги и 7 тыс. рублей госпошлины.

Фото: Piter.TV

