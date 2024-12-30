Администраторам сети элитных борделей в Петербурге вынесен приговор

Женщины, которым поручили управление этими местами, занимались рекрутингом девушек и продвижением предоставляемых услуг в сети Интернет.

Женщины, занимавшиееся организацией и управлением деятельностью подпольных борделей в Петербурге, получили наказание в зале суда. По информации Объединённой пресс-службы судов Петербурга, Дзержинский районный суд признал четырёх подсудимых виновными в преступлении, предусмотренном статьёй 241 УК РФ ("организация занятия проституцией").

Предприниматель, личность которого осталась неизвестной, в сентябре 2023 года создал целую сеть интимных услуг в ряде районов города. Женщины, которым поручили управление этими местами, занимались рекрутингом девушек и продвижением предоставляемых услуг в сети Интернет. Их работа заключалась не только в контроле над заведением, но и в ведении рекламных кампаний, публикациях расписания работы сотрудниц и привлечении клиентуры онлайн. Вся информация была размещена публично.

Суд назначил каждой из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Фото: Piter.TV