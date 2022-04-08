Суд взыскал 5 тыс. рублей компенсации с курильщика за моральный вред соседу коммуналке

Сосед был недоволен постоянным присутствием табачного дыма в общем пространстве.

Ленинский районный суд Петербурга вынес решение о взыскании пяти тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с мужчины, который был уличён в курении на кухне коммунальной квартиры. Иск против него подал сосед, недовольный постоянным присутствием табачного дыма в общем пространстве. Детали гражданского дела были раскрыты в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Истцом выступил Виктор, проживающий в той же коммунальной квартире. Он потребовал компенсацию в размере десяти тысяч рублей за причинённый ему моральный ущерб, а также возмещение судебных расходов. Причиной обращения в суд стал постоянный запах табака, исходящий от соседа Вячеслава, который регулярно курил в местах общего пользования, таких как кухня. В доказательство своих слов Виктор предоставил суду фотографии и видеозаписи, запечатлевшие момент, когда Вячеслав курил на общей кухне.

Вячеслав не явился на судебное заседание и не предпринял попыток оспорить обвинения, выдвинутые против него, равно как и не попытался опровергнуть факт распространения табачного дыма по местам общего пользования.

В итоге суд принял решение удовлетворить требования истца частично, обязав Вячеслава выплатить пять тысяч рублей моральной компенсации своему соседу, пострадавшему от воздействия табачного дыма.

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Фото: Piter.TV