В Петербурге приговор огласили капитану буксира за кражу топлива

Капитан вместе с несколькими членами команды решил украсть топливо, принадлежащее Министерству обороны.

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес приговор капитану морского буксира Сергею Данченко за хищение дизельного топлива, сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

Капитан вместе с несколькими членами команды решил украсть топливо, принадлежащее Министерству обороны. Для этого они фальсифицировали записи в журнале механика и составили поддельные документы, в которых завышалась расход топлива. В итоге преступники похитили дизельное топливо на сумму 10 миллионов 355 тысяч рублей.

Данченко признал свою вину. Ему назначили условный срок заключения на три года с испытательным сроком в три года, а также наложили штраф в размере 500 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV