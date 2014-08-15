Петербургский суд обязал комздрав выдать ребенку с диабетом инъекционный порт

Поставить порт порекомендовала врачебная комиссия.

Комитет по здравоохранению Петербурга отказал семилетнему мальчику с диабетом и боязнью иголок в выдаче инъекционного порта. В ведомстве указали, что это не входит в стандарты оказания помощи. На сторону ребенка встал суд, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Поставить порт порекомендовала врачебная комиссия. После отказа с иском в Куйбышевский районный суд обратился отец малыша.

Суд сказал, что жизнь и здоровье ребенка превыше всего, а необеспечение необходимым медицинским изделием свидетельствует о нарушении прав мальчика. Суд обязал комитет обеспечить ребенка портом до отмены инсулинотерапии по медицинским показаниям. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Фото: Piter.TV