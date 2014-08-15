  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский суд обязал комздрав выдать ребенку с диабетом инъекционный порт
Сегодня, 16:24
53
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский суд обязал комздрав выдать ребенку с диабетом инъекционный порт

0 0

Поставить порт порекомендовала врачебная комиссия.

Комитет по здравоохранению Петербурга отказал семилетнему мальчику с диабетом и боязнью иголок в выдаче инъекционного порта. В ведомстве указали, что это не входит в стандарты оказания помощи. На сторону ребенка встал суд, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

Поставить порт порекомендовала врачебная комиссия. После отказа с иском в Куйбышевский районный суд обратился отец малыша. 

Суд сказал, что жизнь и здоровье ребенка превыше всего, а необеспечение необходимым медицинским изделием свидетельствует о нарушении прав мальчика. Суд обязал комитет обеспечить ребенка портом до отмены инсулинотерапии по медицинским показаниям. 

Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры устранены нарушения в деятельности ветклиники на Васильевском острове. 

Фото: Piter.TV 

Теги: диабет, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии