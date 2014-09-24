Рыбак-браконьер привлечен к ответственности в Петербурге
Сегодня, 11:48
С рыбака-браконьера из Петербурга мировой судья взыскал ущерб, который был причинен Финскому заливу. Об этом рассказали 13 апреля в объединенной пресс-службе городских судов. 

В апреле 2024 года фигуранта задержали в Ленинградской области за незаконную ловлю рыбы сетями. У мужчины нашли семь щук, два леща, линю и восемь экземпляров плотвы. Ранее его привлекали к административной ответственности за нарушение правил рыболовства. 

Суд обязал злоумышленника возместить в пользу пограничного управления ФСБ России по региону ущерб в размере 9,9 тыс. рублей, а также оплатить госпошлину 4 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Финском заливе планируют выловить 800 тонн корюшки в 2026 году. В городе и области установлены ограничения на суточную добычу. 

Фото: Piter.TV 

