Суд Петербурга занимается делом о побоях журналистки у здания "ЧВК Вагнер Центра"

Петербургский суд избрал меру пресечения мужчине, который ударил журналистку у "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной.

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статья 116 УК РФ (побои). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 24 августа у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице обвиняемый ударил журналистку во время проведения телеэфира. При этом повод был малозначительный.

Мужчина вину признал и, по его словам, хочет извиниться перед девушкой. Суд назначил ему запрет определенных действий, например, использовать Интернет.

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Фото: Piter.TV