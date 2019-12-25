В Петербурге предполагаемо проходит прощание с погибшим в авиакатастрофе руководством ЧВК «Вагнер». Однако точно неизвестно, кто находится в гробу.

Во вторник, 29 августа, у Манежа Первого кадетского полка на Университетской набережной в Петербурге проходит отпевание, однако неизвестно, что за покойный человек находится в гробу. Об этом пишет "Фонтанка".

Траурный автобус уехал от Манежа на Университетской набережной, где проходило прощание. Неизвестно, был ли внутри гроб, так как автомобиль был подогнан ко входу в здание, где происходило отпевание, и не было видно, что загрузили туда хоть что-то.

В то же время, рядом с Манежем был замечен черный BMW 760 с номером 377, который принадлежит Евгенибю Пригожину. Внутри Манежа после отпевания не было замечено никаких следов траурных мероприятий, а в одном из кабинетов находились несколько мужчин. Они заявили, что все закончилось утром.

Ранее сообщалось, что у Серафимовского кладбища образовались пробки.

Фото: Telegram / Кепка Пригожина