У Серафимовского кладбища образовались пробки

У Серафимовского кладбище наблюдается большое количество автомобилей. Движение на соседних улицах затруднено, растут большие пробки.

Утром 29 августа на территории Приморского района Петербурга произошло значительное скопление транспортных средств и полицейских. На Серафимовском кладбище были установлены рамки металлоискателей, а также дежурили правоохранительные органы.

Предполагается, что в этот день здесь будут проходить похороны участников ЧВК "Вагнер", которые погибли в авиакатастрофе на прошлой неделе.

Согласно информации журналистов, на пересечении Богатырского проспекта и проспекта Сизова силовые структуры останавливают почти каждое автомобиль.

Ранее сообщалось, что на Пулковском шоссе собралась огромная пробка в обе стороны.

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