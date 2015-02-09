Суд Петербурга рассматривает дело о поджоге человека

Петербургский суд отправил под стражу до конца ноября обвиняемого в поджоге знакомого.

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 16 сентября находился на кухне квартиры в доме на улице Седова и решил убить своего знакомого. Он облил его горючей жидкостью и поджег зажигалкой. Потерпевшего отвезли в больницу, но там он скончался.

Суд решил содержать мужчину под стражей до 22 ноября.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отправил под стражу мужчину, зарезавшего незнакомца в Шушарах.

Фото: Piter.TV

