Суд Петербурга отправил под стражу мужчину, забившего человека насмерть

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в понедельник, 18 сентября, обвиняемый находился в квартире дома на улице Евдокима Огнева. В ходе конфликта он умышленно нанес удары мужчине острым предметом, и в результате этого наступила его смерть.
Мужчину задержали прямо в день произошедшего и предъявили обвинение.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга освободил из-под стражи убийцу первокурсницы.
Фото: Piter.TV
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