Суд Петербурга отправил под стражу мужчину, забившего человека насмерть

Петербургский суд начал рассматривать дело мужчины, который насмерть забил человека острым предметом.

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в понедельник, 18 сентября, обвиняемый находился в квартире дома на улице Евдокима Огнева. В ходе конфликта он умышленно нанес удары мужчине острым предметом, и в результате этого наступила его смерть.

Мужчину задержали прямо в день произошедшего и предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга освободил из-под стражи убийцу первокурсницы.

Фото: Piter.TV