Суд Петербурга освободил из-под стражи убийцу первокурсницы

Убийство произошло в 2002 году. Суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности.

Октябрьский районный суд освободил из-под стражи петербуржца Алексея Данилова, которого обвиняли в убийстве первокурсницы на Фонарном переулке в 2002 году. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности. При этом, прокурор возражал, поскольку "прекращением настоящего уголовного дела не будут достигнуты цели и задачи уголовного судопроизводства". Судья же посчитал, что Данилов не скрывался от следствия и суда, имеет постоянную регистрацию на территории Петербурга. Однако ранее утверждалось, что мужчина бегал от полицейских несколько лет и регулярно менял работу.

Материалы дела поступили в суд 6 сентября 2023 года. По данным следствия, ночью 16 марта 2002 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес студентке кулаками и тупым твердым предметом не менее 10 ударов в область головы, а также с силой сдавил руками шею, отчего она потеряла сознание. Далее обвиняемый, осознавая, что пострадавшая потеряла сознание, изнасиловал её. Затем Данилов задушил девушку и скрылся с места преступления.

Решением суда Данилов освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

Ранее суд Петербурга отказал в иске против строительства Северного намыва.

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