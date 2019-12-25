Суд Петербурга назначил штраф 50 тысяч рублей телефонному хулигану

Петербургский суд назначил штраф мужчине, который напугал правоохранителей ложным сообщением о минировании.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении хулигана, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в январе этого года в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый позвонил в службу 112 и сказал оператору о том, что якобы готовится взрыв.

Мужчина свою вину полностью признал. Ранее нигде замечен не был, имеет жену и детей, работу и место жительства.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело о хранении детского порно 21-летним учителем из Пушкинского района.

Фото: Piter.TV