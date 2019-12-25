Суд рассмотрит дело о хранении детского порно 21-летним учителем из Пушкинского района

В ближайшее время в Пушкинском районном суде рассмотрят уголовное дело о развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетним лицом.

Дело экс-педагога одной из школ Пушкина, который хранил детское порно на своём компьютере, было передано в суд. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на информацию в соцсетях.

Материалы интимного характера с детьми обнаружила коллега 21-летнего молодого человека летом 2021-го года во время его работы вожатым в летнем лагере. Девушка тут же вызвала полицию. Также удалось выяснить, что подозреваемый вёл непристойную переписку в мессенджере с одной из шестиклассниц.

16 января 2023 года подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время в Пушкинском районном суде рассмотрят уголовное дело о развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетним лицом.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку избил и изнасиловал малознакомый в лесополосе.

Фото: Piter.TV