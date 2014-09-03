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Петербурженку избил и изнасиловал малознакомый в лесополосе
Сегодня, 8:10
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Петербурженку избил и изнасиловал малознакомый в лесополосе

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в субботу, 29 июля, в больницу была доставлена петербурженка 1995 года рождения с множественными подкожными гематомами, ушибами мягких тканей головы, туловища и конечностей в удовлетворительном состоянии. Женщина сообщила, что была избита и изнасилована неизвестным. Об этом стало известно Piter.TV.

После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой. По прибытии к месту жительства от неё поступило заявление о том, что 29 июля примерно в 6 утра в лесополосе по улице Дорога в Рыбацкое малознакомый по имени "Андрей" избил и изнасиловал её.

Подозреваемого задержали на следующий день у одного из домов по Пискарёвскому проспекту. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Он доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновом Бору изнасиловали женщину, а потом издевались над ней и снимали это на камеру.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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