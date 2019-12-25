Михаила Шаца* оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию в интернете без маркировки иноагента

Штраф выписан за нарушение от 15 апреля текущего года.

Телеведущего и шоумена Михаила Шаца*, признанного иностранным агентом, привлекли к административной ответственности. По данным Объединённой пресс-службы судов Петербурга, штраф выписан за нарушение от 15 апреля текущего года.

Как стало известно, Шац* распространил через сеть Интернет видеоматериал, не указав при этом на то, что контент произведен или направлен лицом, находящимся под иностранным влиянием. Эти действия квалифицированы как нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона № 255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" от 14 июля 2022 года.

В результате Шацу* назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что депутата Ленобласти Апостолевского арестовали на 10 суток за экстремизм.

Фото: Piter.TV

* Михаил Шац признан иноагентом по решению Минюста России