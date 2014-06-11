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Водитель, сбивший пешехода насмерть на Петровском проспекте, ответит перед судом
Сегодня, 11:01
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Водитель, сбивший пешехода насмерть на Петровском проспекте, ответит перед судом

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Кроме того, мужчина врезался в BMW X3.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Ленинградской области, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 20 июля в надзорном ведомстве. 

В августе прошлого года фигурант управлял автомобилем Omoda. На Петровском проспекте водитель наехал на пешехода, а затем врезался в BMW X3. От полученных травм 48-летний пострадавший скончался в медицинском учреждении. 

Фото: пресс-служба петербургской прокуратуры 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что после смертельного ДТП на трассе в Кировском районе возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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