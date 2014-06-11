Водитель, сбивший пешехода насмерть на Петровском проспекте, ответит перед судом

Кроме того, мужчина врезался в BMW X3.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Ленинградской области, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 20 июля в надзорном ведомстве.

В августе прошлого года фигурант управлял автомобилем Omoda. На Петровском проспекте водитель наехал на пешехода, а затем врезался в BMW X3. От полученных травм 48-летний пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Фото: пресс-служба петербургской прокуратуры

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что после смертельного ДТП на трассе в Кировском районе возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Главное фото: Piter.TV