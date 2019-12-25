После смертельного ДТП на трассе в Кировском районе возбуждено уголовное дело

Иномарка сбила велосипедистку.

Полиция возбудила уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ после смертельной аварии в Кировском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 18 июля на 22-м километре трассы "Лаврово — Шум — Ратницы" 37-летний водитель автомобиля Opel Meriva совершил столкновение с велосипедисткой, которая ехала в попутном направлении. В результате ДТП 52-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранителями организованы необходимые проверки.

Ранее на Piter.TV: в результате падения на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе загорелся мотоцикл. Байкера госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Фото: Piter.TV