Мужчину осудили за незаконный отлов и перевозку двух птенцов сапсана

Птица занесена в Красную книгу.

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел иск Печорского транспортного прокурора петербуржцу Илье Федотову о возмещении ущерба. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, в августе прошлого Федотов незаконно добыл двух птенцов сапсана у реки Силовая недалеко от города Воркута. Умысел мужчины был преступным, поскольку дикие птицы занесены в Красную книгу России и охраняются международными договорами РФ. После отлова птенцов Федотов поехал на поезде от Воркуты до Печоры. Местный суд признал мужчину виновным в незаконной добыче особо ценных животных и приговорил его к году исправительных работ и возмещению ущерба в размере свыше 1,8 млн рублей, однако Федотов не возместил его. Кроме того, птиц не вернули в природу, а поместили сначала на станцию юных натуралистов в городе Инты, а затем в питомник редких видов хищных птиц "Русский соколиный центр". Ущерб оказался причинен объектам животного мира, деньги планировались зачислить в бюджет Воркуты.

Суд удовлетворил иск и взыскал с Федотова в доход государства упомянутую сумму.

Ранее мы писали, что мужчину осудили за пьяную фотосессию в обнаженном виде на патрульном автомобиле в Петербурге.

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