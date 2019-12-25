Мужчину осудили за пьяную фотосессию в обнаженном виде на патрульном автомобиле в Петербурге

Он пытался скрыться от полицейских.

Мужчина без трусов сел на капот патрульного автомобиля и устроил на ней фотосессию. Тогда же гражданина задержали полицейские и отвезли в участок, рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел вечером 27-го октября на улице Тепловозная, 31. Андрей Полозенко в состоянии алкогольного опьянения приспустил брюки с трусами и в таком виде сел на капот патрульного авто. После этого он начал позировать для съемки посторонним лицам. Отмечается, что мужчина свернул зеркало машины.

Увидев сотрудников полиции, нарушитель попытался скрыться. При задержании оказал неповиновение правоохранителям, матерился и не хотел садиться в патрульный автомобиль.

На судебном заседании Полозенко признал вину и раскаялся. За мелкое хулиганство его оштрафовали на 1,5 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мужчина похитил возлюбленную, чтобы жить с ней вместе.

Фото: pixabay.com