В Петербурге мужчина похитил возлюбленную, чтобы жить с ней вместе

Героя-любовника задержали в деревне Ямки, девушку вернули домой.

В ночь на 28 октября в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила о похищении ее 20-летней дочери, продавца-кассира "Пятерочки". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, девушку похитил ее 23-летний знакомый, работающий водителем. Он хотел принудить возлюбленную к сожительству с ним. Мужчина затолкал девушку в каршеринг и скрылся в неизвестном направлении.

Героя-любовника задержали в деревне Ямки Волосовского района Ленобласти. Его доставили в следственное управление, где возбудили дело по факту похищения человека. Девушку вернули домой.

Ранее мы писали, что похитительницы женщины в Петербурге качали ягодицы и наращивали волосы.

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