Суд Петербурга дал год общего режима пьяному хулигану-поджигателю

Петербургский суд огласил приговор в отношении пьяного хулигана, который поджег автомобиль во Фрунзенском районе.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Герасимова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, летом прошлого года на улице Турку обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил из хулиганских побуждений поджечь автомобиль марки Volvo. Из-за этого авто было полностью уничтожено, а рядом припаркованная машина получила повреждения.

Мужчина вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год общего режима. Гражданские иски потерпевших на 719 400 рублей и 876 617.60 рублей судом удовлетворены.

Ранее сообщалось, что хулиган украл российский триколор в Выборге.

Фото: Piter.TV (фото носит иллюстративный характер)