Петербуржца, ушедшего из дома 2008 году, признали живым

Петербургский суд признал мужчину, ушедшего из дома в 2008 году, живым. Он уехал в Абхазию и не общался с родственниками.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел заявление мужчины об отмене решения об объявлении его умершим. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, мать заявителя обратилась в суд в 2015 году о признании ее сына умершим. Он ушел из дома в 2008 году и не вернулся.

Судом были направлены запросы в различные органы. Согласно полученным ответам, сведений о мужчине, датированных позднее 2008 года, не имеется. 22 декабря 2015 года суд объявил его умершим.

Однако, как оказалось, мужчина оказался живой. В 2008 году он ушел из дома из-за ссоры с родственниками, перестал поддерживать с ними связь и уехал в Абхазию. Попав в больницу, он узнал, что его паспорт недействителен, так как он признан судов умершим.

Суд требование отменить решение о признании мужчины умершим удовлетворил.

Ранее сообщалось, что по иску прокуратуры в Кронштадте расторгнут фиктивный брак.

Фото: Piter.TV