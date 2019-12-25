По иску прокуратуры в Кронштадте расторгнут фиктивный брак

По иску прокуратуры в Кронштадтском районе Петербурга расторгнут годовалый фиктивный брак. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в июне 2022 года между 21-летней гражданкой РФ и 25-летним молодым человеком, прибывшим из одного из государств Восточной Азии, был заключен брак.
После заключения брака супруги вместе не проживали, отпуск совместно не проводили, не знакомили друг друга с близкими родственниками. Проверка показала, что мужчина женился на жительнице Кронштадта ради получения разрешения на временное проживание в РФ.
Прокуратура Кронштадтского района направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным. Решением суда фиктивный брак признан недействительным.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все