По иску прокуратуры в Кронштадте расторгнут фиктивный брак

Проверка показала, что мужчина женился на жительнице Кронштадта ради получения разрешения на временное проживание в РФ.

По иску прокуратуры в Кронштадтском районе Петербурга расторгнут годовалый фиктивный брак. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в июне 2022 года между 21-летней гражданкой РФ и 25-летним молодым человеком, прибывшим из одного из государств Восточной Азии, был заключен брак.

После заключения брака супруги вместе не проживали, отпуск совместно не проводили, не знакомили друг друга с близкими родственниками. Проверка показала, что мужчина женился на жительнице Кронштадта ради получения разрешения на временное проживание в РФ.

Прокуратура Кронштадтского района направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным. Решением суда фиктивный брак признан недействительным.

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